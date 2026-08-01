Сьогоднішня ціна The Game Company

Поточна ціна The Game Company (GMRT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMRT до USD становить $ 0 за GMRT.

The Game Company наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 101, з циркуляційною пропозицією у 235,12M GMRT. Протягом останніх 24 годин GMRT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,063946 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,849855, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GMRT змінився на -0,00% за останню годину та на +54,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 639,44.

Ринкова інформація щодо The Game Company (GMRT)

Ринкова капіталізація $ 73,10K$ 73,10K $ 73,10K Обсяг (за 24 год) $ 639,44$ 639,44 $ 639,44 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 310,90K$ 310,90K $ 310,90K Циркуляційне постачання 235,12M 235,12M 235,12M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Game Company — $ 73,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 639,44. Циркуляційна пропозиція GMRT — 235,12M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 310,90K.