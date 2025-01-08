Ціна The Fooker (FOOKER)
Поточна ціна The Fooker (FOOKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.01K USD. Ціна FOOKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Fooker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48 USD
- зміна ціни The Fooker протягом дня — -0.70%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Fooker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Fooker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Fooker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Fooker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.70%
|30 днів
|$ 0
|-8.69%
|60 днів
|$ 0
|+27.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Fooker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.70%
+12.42%
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MEME
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