Сьогоднішня ціна The Fooker (FOOKER)

Поточна ціна The Fooker (FOOKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.01K USD. Ціна FOOKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Fooker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48 USD

- зміна ціни The Fooker протягом дня — -0.70%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін FOOKER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FOOKER.