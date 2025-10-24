Інформація щодо ціни The First Play (1ST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +1,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,87%

Актуальна ціна The First Play (1ST) становить --. За останні 24 години 1ST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1ST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1ST змінився на -0,97% за останню годину, +1,49% за 24 години та на +0,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The First Play (1ST)

Ринкова капіталізація $ 7,55K$ 7,55K $ 7,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,55K$ 7,55K $ 7,55K Циркуляційне постачання 999,46M 999,46M 999,46M Загальна пропозиція 999 464 086,439975 999 464 086,439975 999 464 086,439975

Поточна ринкова капіталізація The First Play — $ 7,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1ST — 999,46M, зі загальною пропозицією 999464086.439975. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,55K.