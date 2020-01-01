Токеноміка The First Meme (FIRST) Дізнайтеся ключову інформацію про The First Meme (FIRST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The First Meme (FIRST) The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp! Офіційний вебсайт: https://thefirst.meme Купити FIRST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The First Meme (FIRST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The First Meme (FIRST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 460,96K $ 460,96K $ 460,96K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 460,96K $ 460,96K $ 460,96K Історичний максимум: $ 0,00193145 $ 0,00193145 $ 0,00193145 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00046077 $ 0,00046077 $ 0,00046077 Дізнайтеся більше про ціну The First Meme (FIRST)

Токеноміка The First Meme (FIRST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The First Meme (FIRST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FIRST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FIRST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FIRST, досліджуйте ціну токена FIRST в реальному часі!

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