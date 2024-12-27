Сьогоднішня ціна The First Meme (FIRST)

Поточна ціна The First Meme (FIRST) сьогодні становить 0.00140288 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна FIRST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The First Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.28K USD

- зміна ціни The First Meme протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

Отримуйте оновлення цін FIRST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FIRST.