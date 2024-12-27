Ціна The First Meme (FIRST)
Поточна ціна The First Meme (FIRST) сьогодні становить 0.00140288 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна FIRST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The First Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.28K USD
- зміна ціни The First Meme протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The First Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The First Meme до USD становила $ -0.0000572066.
За останні 60 днів зміна ціни The First Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The First Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.42%
|30 днів
|$ -0.0000572066
|-4.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The First Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-0.42%
-4.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!
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