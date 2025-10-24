Інформація щодо ціни The Final Quarter (Q4) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00005441 $ 0,00005441 $ 0,00005441 Мін. за 24 год $ 0,00008061 $ 0,00008061 $ 0,00008061 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00005441$ 0,00005441 $ 0,00005441 Макс. за 24 год $ 0,00008061$ 0,00008061 $ 0,00008061 Рекордний максимум $ 0,00089243$ 0,00089243 $ 0,00089243 Найнижча ціна $ 0,00004111$ 0,00004111 $ 0,00004111 Зміна ціни (за 1 год) -4,09% Зміна ціни (1 дн.) +31,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,71%

Актуальна ціна The Final Quarter (Q4) становить $0,00007164. За останні 24 години Q4 торгувався між мінімумом у $ 0,00005441 і максимумом у $ 0,00008061, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум Q4 становить $ 0,00089243, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00004111.

Що стосується короткострокових результатів, то Q4 змінився на -4,09% за останню годину, +31,59% за 24 години та на -10,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Final Quarter (Q4)

Ринкова капіталізація $ 71,63K$ 71,63K $ 71,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,63K$ 71,63K $ 71,63K Циркуляційне постачання 999,79M 999,79M 999,79M Загальна пропозиція 999 786 617,993533 999 786 617,993533 999 786 617,993533

Поточна ринкова капіталізація The Final Quarter — $ 71,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція Q4 — 999,79M, зі загальною пропозицією 999786617.993533. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,63K.