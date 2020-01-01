Токеноміка THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Токеноміка THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Дізнайтеся ключову інформацію про THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Офіційний вебсайт:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

Токеноміка та аналіз ціни THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 99,76K
$ 99,76K$ 99,76K
Загальна пропозиція:
$ 978,41M
$ 978,41M$ 978,41M
Циркуляційна пропозиція:
$ 978,41M
$ 978,41M$ 978,41M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 99,76K
$ 99,76K$ 99,76K
Історичний максимум:
$ 0,006008
$ 0,006008$ 0,006008
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00010196
$ 0,00010196$ 0,00010196

Токеноміка THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SHITCOIN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHITCOIN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHITCOIN, досліджуйте ціну токена SHITCOIN в реальному часі!

Прогноз ціни SHITCOIN

Хочете знати, куди рухається SHITCOIN? Наша сторінка прогнозу ціни SHITCOIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.