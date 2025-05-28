Ціна THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)
Поточна ціна THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) сьогодні становить 0,00013957 USD з ринковою капіталізацією $ 136,56K USD. Ціна SHITCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE FINAL BITCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни THE FINAL BITCOIN протягом дня — -4,14%
- циркуляційна пропозиція – 978,43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE FINAL BITCOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE FINAL BITCOIN до USD становила $ -0,0001097134.
За останні 60 днів зміна ціни THE FINAL BITCOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE FINAL BITCOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,14%
|30 днів
|$ -0,0001097134
|-78,60%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE FINAL BITCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,66%
-4,14%
-2,45%
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