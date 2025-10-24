Інформація щодо ціни the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0059343$ 0,0059343 $ 0,0059343 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,52% Зміна ціни (1 дн.) +4,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,99%

Актуальна ціна the face of sarcasm (KAPPA) становить --. За останні 24 години KAPPA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAPPA становить $ 0,0059343, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAPPA змінився на +0,52% за останню годину, +4,17% за 24 години та на -12,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the face of sarcasm (KAPPA)

Ринкова капіталізація $ 40,45K$ 40,45K $ 40,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,45K$ 40,45K $ 40,45K Циркуляційне постачання 668,81M 668,81M 668,81M Загальна пропозиція 668 811 307,035793 668 811 307,035793 668 811 307,035793

Поточна ринкова капіталізація the face of sarcasm — $ 40,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAPPA — 668,81M, зі загальною пропозицією 668811307.035793. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,45K.