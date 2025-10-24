Актуальна ціна the face of sarcasm сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAPPA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAPPA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна the face of sarcasm сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAPPA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAPPA на MEXC вже зараз.

Докладніше про KAPPA

Інформація про ціну KAPPA

Офіційний вебсайт KAPPA

Токеноміка KAPPA

Прогноз ціни KAPPA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип the face of sarcasm

Ціна the face of sarcasm (KAPPA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KAPPA до USD:

--
----
+4,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни the face of sarcasm (KAPPA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0059343
$ 0,0059343$ 0,0059343

$ 0
$ 0$ 0

+0,52%

+4,17%

-12,99%

-12,99%

Актуальна ціна the face of sarcasm (KAPPA) становить --. За останні 24 години KAPPA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAPPA становить $ 0,0059343, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAPPA змінився на +0,52% за останню годину, +4,17% за 24 години та на -12,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the face of sarcasm (KAPPA)

$ 40,45K
$ 40,45K$ 40,45K

--
----

$ 40,45K
$ 40,45K$ 40,45K

668,81M
668,81M 668,81M

668 811 307,035793
668 811 307,035793 668 811 307,035793

Поточна ринкова капіталізація the face of sarcasm — $ 40,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAPPA — 668,81M, зі загальною пропозицією 668811307.035793. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,45K.

Історія ціни the face of sarcasm (KAPPA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни the face of sarcasm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни the face of sarcasm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни the face of sarcasm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни the face of sarcasm до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,17%
30 днів$ 0-55,37%
60 днів$ 0-58,08%
90 днів$ 0--

Що таке the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс the face of sarcasm (KAPPA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни the face of sarcasm (USD)

Скільки коштуватиме the face of sarcasm (KAPPA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів the face of sarcasm (KAPPA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо the face of sarcasm.

Перегляньте прогноз ціни the face of sarcasm вже зараз!

KAPPA до місцевих валют

Токеноміка the face of sarcasm (KAPPA)

Розуміння токеноміки the face of sarcasm (KAPPA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAPPA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про the face of sarcasm (KAPPA)

Скільки сьогодні коштує the face of sarcasm (KAPPA)?
Актуальна ціна KAPPA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAPPA до USD?
Поточна ціна KAPPA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація the face of sarcasm?
Ринкова капіталізація KAPPA — $ 40,45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAPPA?
Циркуляційна пропозиція KAPPA — 668,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAPPA?
KAPPA досяг історичної максимальної ціни у 0,0059343 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAPPA?
Історична мінімальна ціна KAPPA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAPPA?
Актуальний обсяг торгівлі KAPPA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAPPA цього року?
KAPPA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAPPA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для the face of sarcasm (KAPPA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,00
$111 216,00$111 216,00

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,88
$3 971,88$3 971,88

+2,45%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16969
$0,16969$0,16969

+10,72%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,07
$193,07$193,07

+1,07%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9099
$19,9099$19,9099

+29,12%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,88
$3 971,88$3 971,88

+2,45%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 216,00
$111 216,00$111 216,00

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,07
$193,07$193,07

+1,07%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4412
$2,4412$2,4412

+1,34%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,65
$1 133,65$1 133,65

+0,33%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6248
$0,6248$0,6248

+524,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000791
$0,00000791$0,00000791

+344,38%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,08
$52,08$52,08

+111,36%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01915
$0,01915$0,01915

+91,50%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5695
$0,5695$0,5695

+89,83%