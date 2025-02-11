Ціна The Everlasting Parachain (ELP)
Поточна ціна The Everlasting Parachain (ELP) сьогодні становить 0.01802522 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Everlasting Parachain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.77 USD
- зміна ціни The Everlasting Parachain протягом дня — +2.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ELP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ELP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Everlasting Parachain до USD становила $ +0.00040238.
За останні 30 днів зміна ціни The Everlasting Parachain до USD становила $ -0.0023295758.
За останні 60 днів зміна ціни The Everlasting Parachain до USD становила $ -0.0042473889.
За останні 90 днів зміна ціни The Everlasting Parachain до USD становила $ -0.000353580735019674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040238
|+2.28%
|30 днів
|$ -0.0023295758
|-12.92%
|60 днів
|$ -0.0042473889
|-23.56%
|90 днів
|$ -0.000353580735019674
|-1.92%
Останній аналіз цін The Everlasting Parachain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+2.28%
-0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Cycan Network (CYN) is a decentralized cross-chain asset management platform that provides users with convenient asset management tools and diverse investment strategies to achieve value growth for their digital asset portfolios. Cycan is focused on the DeFi market and will be deployed on Kusama, BSC networks and other public chains. The Everlasting Parachain (ELP) is the canary network of the Cycan Network（Like KSM to DOT）and will be deployed on Kusama，BSC networks and other public chains. ELP is a decentralized cross-chain asset management platform with the same features as Cycan but for the NFT market. Everlasting Cash (ELC) is an anti-inflation algorithmic stablecoin on the Cycan network, which is minted by staking CYN, ELP or both. Due to its anti-inflation characteristics, ELC should be attractive in negative interest environments. Phenix test-net is Cycan's test network is being tested on Polkadot’s Rococo test network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ELP до AUD
A$0.0286600998
|1 ELP до GBP
￡0.014420176
|1 ELP до EUR
€0.0173042112
|1 ELP до USD
$0.01802522
|1 ELP до MYR
RM0.0803924812
|1 ELP до TRY
₺0.649809181
|1 ELP до JPY
¥2.7459620148
|1 ELP до RUB
₽1.7329446508
|1 ELP до INR
₹1.5633273306
|1 ELP до IDR
Rp295.4953625568
|1 ELP до PHP
₱1.0483467952
|1 ELP до EGP
￡E.0.909372349
|1 ELP до BRL
R$0.104546276
|1 ELP до CAD
C$0.0257760646
|1 ELP до BDT
৳2.1893432212
|1 ELP до NGN
₦27.024311085
|1 ELP до UAH
₴0.7514714218
|1 ELP до VES
Bs1.0815132
|1 ELP до PKR
Rs5.0292166322
|1 ELP до KZT
₸9.1220230854
|1 ELP до THB
฿0.6148402542
|1 ELP до TWD
NT$0.5917679726
|1 ELP до CHF
Fr0.0164029502
|1 ELP до HKD
HK$0.1404164638
|1 ELP до MAD
.د.م0.1807929566