Ціна The Eid Sheep ($TES)
Поточна ціна The Eid Sheep ($TES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 202,38K USD. Ціна $TES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Eid Sheep:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Eid Sheep протягом дня — +24,34%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Eid Sheep до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Eid Sheep до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Eid Sheep до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Eid Sheep до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+24,34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Eid Sheep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,18%
+24,34%
+116,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards
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