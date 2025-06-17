Сьогоднішня ціна The Eid Sheep ($TES)

Поточна ціна The Eid Sheep ($TES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 202,38K USD. Ціна $TES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Eid Sheep:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Eid Sheep протягом дня — +24,34%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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