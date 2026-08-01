Сьогоднішня ціна The Earn Bull

Поточна ціна The Earn Bull (TEB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TEB до USD становить $ 0 за TEB.

The Earn Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 204 752, з циркуляційною пропозицією у 998,46M TEB. Протягом останніх 24 годин TEB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TEB змінився на +0,31% за останню годину та на -25,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,43K.

Ринкова інформація щодо The Earn Bull (TEB)

Ринкова капіталізація $ 204,75K$ 204,75K $ 204,75K Обсяг (за 24 год) $ 1,43K$ 1,43K $ 1,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 204,75K$ 204,75K $ 204,75K Циркуляційне постачання 998,46M 998,46M 998,46M Загальна пропозиція 998 464 527,04847 998 464 527,04847 998 464 527,04847

Поточна ринкова капіталізація The Earn Bull — $ 204,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,43K. Циркуляційна пропозиція TEB — 998,46M, зі загальною пропозицією 998464527.04847. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 204,75K.