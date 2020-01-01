Токеноміка THE EAR STAYS ON (EAR) Дізнайтеся ключову інформацію про THE EAR STAYS ON (EAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація THE EAR STAYS ON (EAR) After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Офіційний вебсайт: https://theearstayson.xyz/ Купити EAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни THE EAR STAYS ON (EAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THE EAR STAYS ON (EAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,89K $ 43,89K $ 43,89K Загальна пропозиція: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M Циркуляційна пропозиція: $ 990,00M $ 990,00M $ 990,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 43,89K $ 43,89K $ 43,89K Історичний максимум: $ 0,00238649 $ 0,00238649 $ 0,00238649 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну THE EAR STAYS ON (EAR)

Токеноміка THE EAR STAYS ON (EAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки THE EAR STAYS ON (EAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EAR, досліджуйте ціну токена EAR в реальному часі!

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