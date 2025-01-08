Ціна THE EAR STAYS ON (EAR)
Поточна ціна THE EAR STAYS ON (EAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.76K USD. Ціна EAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE EAR STAYS ON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22K USD
- зміна ціни THE EAR STAYS ON протягом дня — -9.39%
- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE EAR STAYS ON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE EAR STAYS ON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE EAR STAYS ON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE EAR STAYS ON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.39%
|30 днів
|$ 0
|-19.45%
|60 днів
|$ 0
|-26.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE EAR STAYS ON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.11%
-9.39%
+11.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders
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