Сьогоднішня ціна THE EAR STAYS ON (EAR)

Поточна ціна THE EAR STAYS ON (EAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.76K USD. Ціна EAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THE EAR STAYS ON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22K USD

- зміна ціни THE EAR STAYS ON протягом дня — -9.39%

- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD

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