Скільки коштує The Eagle зараз?

The Eagle зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -1.65% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься EAGLE сьогодні?

EAGLE продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний The Eagle сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають EAGLE.

Що відрізняє The Eagle від інших криптоактивів?

Як частина категорії Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, EAGLE пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки EAGLE існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999767361.604101 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна The Eagle за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.2736427979501352000000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.