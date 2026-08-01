Сьогоднішня ціна The Duck

Поточна ціна The Duck (DUCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUCK до USD становить $ 0 за DUCK.

The Duck наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,895.99, з циркуляційною пропозицією у 999.83M DUCK. Протягом останніх 24 годин DUCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUCK змінився на +0.52% за останню годину та на +16.25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Duck (DUCK)

Ринкова капіталізація $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Циркуляційне постачання 999.83M 999.83M 999.83M Загальна пропозиція 999,829,991.93466 999,829,991.93466 999,829,991.93466

Поточна ринкова капіталізація The Duck — $ 13.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUCK — 999.83M, зі загальною пропозицією 999829991.93466. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.90K.