Сьогоднішня ціна The DUB Token (DUB)

Поточна ціна The DUB Token (DUB) сьогодні становить 0,00131721 USD з ринковою капіталізацією $ 451,10K USD. Ціна DUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The DUB Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The DUB Token протягом дня — -3,49%

- циркуляційна пропозиція – 342,46M USD

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