Ціна The DUB Token (DUB)
Поточна ціна The DUB Token (DUB) сьогодні становить 0,00131721 USD з ринковою капіталізацією $ 451,10K USD. Ціна DUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The DUB Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The DUB Token протягом дня — -3,49%
- циркуляційна пропозиція – 342,46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The DUB Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The DUB Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The DUB Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The DUB Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The DUB Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,02%
-3,49%
-9,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.
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Розуміння токеноміки The DUB Token (DUB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DUB зараз!
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