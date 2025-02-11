Ціна The Dons (DONS)
Поточна ціна The Dons (DONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Dons:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.28 USD
- зміна ціни The Dons протягом дня — +6.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Dons до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Dons до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Dons до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Dons до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.13%
|30 днів
|$ 0
|-45.69%
|60 днів
|$ 0
|-41.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Dons: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+6.13%
+1.05%
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