Сьогоднішня ціна The Dons (DONS)

Поточна ціна The Dons (DONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Dons:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.28 USD

- зміна ціни The Dons протягом дня — +6.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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