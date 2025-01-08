Сьогоднішня ціна The Dissolution of Value (VALUE)

Поточна ціна The Dissolution of Value (VALUE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.49K USD. Ціна VALUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Dissolution of Value:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.64K USD

- зміна ціни The Dissolution of Value протягом дня — -10.53%

- циркуляційна пропозиція – 964.96M USD

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