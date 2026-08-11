Сьогоднішня ціна The Digital Dinar

Поточна ціна The Digital Dinar (DINAR) сьогодні становить $ 0,131076, зі зміною 0,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DINAR до USD становить $ 0,131076 за DINAR.

The Digital Dinar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 751 942, з циркуляційною пропозицією у 20,99M DINAR. Протягом останніх 24 годин DINAR торгувався між $ 0,129797 (мінімум) та $ 0,132989 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,174264, тоді як історичний мінімум — $ 0,123239.

У короткостроковій динаміці DINAR змінився на +0,57% за останню годину та на +0,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,86K.

Ринкова інформація щодо The Digital Dinar (DINAR)

Ринкова капіталізація $ 2,75M$ 2,75M $ 2,75M Обсяг (за 24 год) $ 3,86K$ 3,86K $ 3,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,75M$ 2,75M $ 2,75M Циркуляційне постачання 20,99M 20,99M 20,99M Загальна пропозиція 20 994 964,35184125 20 994 964,35184125 20 994 964,35184125

Поточна ринкова капіталізація The Digital Dinar — $ 2,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,86K. Циркуляційна пропозиція DINAR — 20,99M, зі загальною пропозицією 20994964.35184125. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,75M.