Токеноміка The dev is an Ape (APEDEV) Дізнайтеся ключову інформацію про The dev is an Ape (APEDEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The dev is an Ape (APEDEV) Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! Офіційний вебсайт: https://apedev.tech/ Купити APEDEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The dev is an Ape (APEDEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The dev is an Ape (APEDEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Загальна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Циркуляційна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Історичний максимум: $ 0,00101993 $ 0,00101993 $ 0,00101993 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The dev is an Ape (APEDEV)

Токеноміка The dev is an Ape (APEDEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The dev is an Ape (APEDEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APEDEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APEDEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APEDEV, досліджуйте ціну токена APEDEV в реальному часі!

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