Ціна The dev is an Ape (APEDEV)
Поточна ціна The dev is an Ape (APEDEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.57K USD. Ціна APEDEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The dev is an Ape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.88 USD
- зміна ціни The dev is an Ape протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The dev is an Ape до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The dev is an Ape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The dev is an Ape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The dev is an Ape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.78%
|30 днів
|$ 0
|-19.73%
|60 днів
|$ 0
|-92.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The dev is an Ape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-8.78%
+1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!
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