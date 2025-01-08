Сьогоднішня ціна The dev is an Ape (APEDEV)

Поточна ціна The dev is an Ape (APEDEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.57K USD. Ціна APEDEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The dev is an Ape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.88 USD

- зміна ціни The dev is an Ape протягом дня — -8.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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