Токеноміка The Dev is a Baby (BBYDEV) Дізнайтеся ключову інформацію про The Dev is a Baby (BBYDEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Dev is a Baby (BBYDEV) The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Офіційний вебсайт: https://bbydev.xyz Купити BBYDEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Dev is a Baby (BBYDEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Dev is a Baby (BBYDEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,29K $ 8,29K $ 8,29K Загальна пропозиція: $ 932,35M $ 932,35M $ 932,35M Циркуляційна пропозиція: $ 932,35M $ 932,35M $ 932,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,29K $ 8,29K $ 8,29K Історичний максимум: $ 0,00050298 $ 0,00050298 $ 0,00050298 Історичний мінімум: $ 0,00000635 $ 0,00000635 $ 0,00000635 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Dev is a Baby (BBYDEV)

Токеноміка The Dev is a Baby (BBYDEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Dev is a Baby (BBYDEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBYDEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBYDEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBYDEV, досліджуйте ціну токена BBYDEV в реальному часі!

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