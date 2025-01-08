Ціна The Dev is a Baby (BBYDEV)
Поточна ціна The Dev is a Baby (BBYDEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.47K USD. Ціна BBYDEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Dev is a Baby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.65 USD
- зміна ціни The Dev is a Baby протягом дня — -15.47%
- циркуляційна пропозиція – 962.90M USD
Отримуйте оновлення цін BBYDEV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BBYDEV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Dev is a Baby до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Dev is a Baby до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Dev is a Baby до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Dev is a Baby до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.47%
|30 днів
|$ 0
|-27.52%
|60 днів
|$ 0
|-89.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Dev is a Baby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-15.47%
+1.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BBYDEV до AUD
A$--
|1 BBYDEV до GBP
￡--
|1 BBYDEV до EUR
€--
|1 BBYDEV до USD
$--
|1 BBYDEV до MYR
RM--
|1 BBYDEV до TRY
₺--
|1 BBYDEV до JPY
¥--
|1 BBYDEV до RUB
₽--
|1 BBYDEV до INR
₹--
|1 BBYDEV до IDR
Rp--
|1 BBYDEV до PHP
₱--
|1 BBYDEV до EGP
￡E.--
|1 BBYDEV до BRL
R$--
|1 BBYDEV до CAD
C$--
|1 BBYDEV до BDT
৳--
|1 BBYDEV до NGN
₦--
|1 BBYDEV до UAH
₴--
|1 BBYDEV до VES
Bs--
|1 BBYDEV до PKR
Rs--
|1 BBYDEV до KZT
₸--
|1 BBYDEV до THB
฿--
|1 BBYDEV до TWD
NT$--
|1 BBYDEV до CHF
Fr--
|1 BBYDEV до HKD
HK$--
|1 BBYDEV до MAD
.د.م--