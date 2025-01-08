Сьогоднішня ціна The Dev is a Baby (BBYDEV)

Поточна ціна The Dev is a Baby (BBYDEV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.47K USD. Ціна BBYDEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Dev is a Baby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.65 USD

- зміна ціни The Dev is a Baby протягом дня — -15.47%

- циркуляційна пропозиція – 962.90M USD

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