Сьогоднішня ціна The Degensons (DEGENS)

Поточна ціна The Degensons (DEGENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEGENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Degensons:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04 USD

- зміна ціни The Degensons протягом дня — +1.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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