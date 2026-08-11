Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна The Cult of YOTS сьогодні становить 0,00281554 USD. Ринкова капіталізація YOTS становить 2 620 613 USD. Відстежуйте оновлення цін YOTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Cult of YOTS сьогодні становить 0,00281554 USD. Ринкова капіталізація YOTS становить 2 620 613 USD. Відстежуйте оновлення цін YOTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YOTS

Інформація про ціну YOTS

Що таке YOTS

Офіційний вебсайт YOTS

Токеноміка YOTS

Прогноз ціни YOTS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип The Cult of YOTS

Ціна The Cult of YOTS (YOTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YOTS до USD:

$0,00280556
$0,00280556$0,00280556
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Cult of YOTS (YOTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:31:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Cult of YOTS

Поточна ціна The Cult of YOTS (YOTS) сьогодні становить $ 0,00281554, зі зміною 5,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOTS до USD становить $ 0,00281554 за YOTS.

The Cult of YOTS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 620 613, з циркуляційною пропозицією у 929,95M YOTS. Протягом останніх 24 годин YOTS торгувався між $ 0,00239319 (мінімум) та $ 0,00317915 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00509022, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YOTS змінився на -0,66% за останню годину та на +3,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 272,13K.

Ринкова інформація щодо The Cult of YOTS (YOTS)

$ 2,62M
$ 2,62M$ 2,62M

$ 272,13K
$ 272,13K$ 272,13K

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

929,95M
929,95M 929,95M

999 951 923,235963
999 951 923,235963 999 951 923,235963

Поточна ринкова капіталізація The Cult of YOTS — $ 2,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 272,13K. Циркуляційна пропозиція YOTS — 929,95M, зі загальною пропозицією 999951923.235963. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,82M.

Історія ціни The Cult of YOTS у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00239319
$ 0,00239319$ 0,00239319
Мін. за 24 год
$ 0,00317915
$ 0,00317915$ 0,00317915
Макс. за 24 год

$ 0,00239319
$ 0,00239319$ 0,00239319

$ 0,00317915
$ 0,00317915$ 0,00317915

$ 0,00509022
$ 0,00509022$ 0,00509022

$ 0
$ 0$ 0

-0,66%

-5,52%

+3,49%

+3,49%

Історія ціни The Cult of YOTS (YOTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Cult of YOTS до USD становила $ -0,000164706845212538.
За останні 30 днів зміна ціни The Cult of YOTS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Cult of YOTS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Cult of YOTS до USD становила $ +0,0000001381594323295.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000164706845212538-5,52%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,0000001381594323295+0,00%

Прогноз ціни The Cult of YOTS

Прогноз ціни The Cult of YOTS (YOTS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YOTS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Cult of YOTS (YOTS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Cult of YOTS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Cult of YOTS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YOTS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Cult of YOTS.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Cult of YOTS (YOTS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Про The Cult of YOTS

Яка зараз ціна торгівлі The Cult of YOTS?

Поточна ціна торгівлі The Cult of YOTS становить ₴0.1240737560714558816000, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі YOTS?

YOTS зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники The Cult of YOTS сьогодні?

За останні 24 години The Cult of YOTS зазнав зміни ціни на -5.52%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується The Cult of YOTS сьогодні?

Протягом останнього дня The Cult of YOTS коливався між ₴0.1054618553785943376000 і ₴0.1400971329175110160000, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про The Cult of YOTS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:31:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Cult of YOTS (YOTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The Cult of YOTS

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3818
$0,3818$0,3818

+281,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,54161
$0,54161$0,54161

+41,83%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01632
$0,01632$0,01632

+30,24%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17672
$0,17672$0,17672

-12,47%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028003
$0,028003$0,028003

+87,97%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,0462
$3,0462$3,0462

+69,12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,54161
$0,54161$0,54161

+41,83%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00890
$0,00890$0,00890

+48,58%

Cysic

Cysic

CYS

$1,3595
$1,3595$1,3595

+18,16%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?