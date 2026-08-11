Сьогоднішня ціна The Cult of YOTS

Поточна ціна The Cult of YOTS (YOTS) сьогодні становить $ 0,00281554, зі зміною 5,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOTS до USD становить $ 0,00281554 за YOTS.

The Cult of YOTS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 620 613, з циркуляційною пропозицією у 929,95M YOTS. Протягом останніх 24 годин YOTS торгувався між $ 0,00239319 (мінімум) та $ 0,00317915 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00509022, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YOTS змінився на -0,66% за останню годину та на +3,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 272,13K.

Ринкова інформація щодо The Cult of YOTS (YOTS)

Ринкова капіталізація $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Обсяг (за 24 год) $ 272,13K$ 272,13K $ 272,13K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Циркуляційне постачання 929,95M 929,95M 929,95M Загальна пропозиція 999 951 923,235963 999 951 923,235963 999 951 923,235963

Поточна ринкова капіталізація The Cult of YOTS — $ 2,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 272,13K. Циркуляційна пропозиція YOTS — 929,95M, зі загальною пропозицією 999951923.235963. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,82M.