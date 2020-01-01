Токеноміка The Css God by Virtuals (WEBSIM) Дізнайтеся ключову інформацію про The Css God by Virtuals (WEBSIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Css God by Virtuals (WEBSIM) Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/2231 Купити WEBSIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Css God by Virtuals (WEBSIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Css God by Virtuals (WEBSIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 174,89K $ 174,89K $ 174,89K Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 174,89K $ 174,89K $ 174,89K Історичний максимум: $ 0,00400281 $ 0,00400281 $ 0,00400281 Історичний мінімум: $ 0,00004698 $ 0,00004698 $ 0,00004698 Поточна ціна: $ 0,00017276 $ 0,00017276 $ 0,00017276 Дізнайтеся більше про ціну The Css God by Virtuals (WEBSIM)

Токеноміка The Css God by Virtuals (WEBSIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Css God by Virtuals (WEBSIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WEBSIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WEBSIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WEBSIM, досліджуйте ціну токена WEBSIM в реальному часі!

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