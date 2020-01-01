Токеноміка The Crypto Prophecies (TCP) Дізнайтеся ключову інформацію про The Crypto Prophecies (TCP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Crypto Prophecies (TCP) The Crypto Prophecies is the world’s cutest price-prediction game that is partially owned and operated by its players To learn more about the project, take a look at our website (https://www.thecryptoprophecies.com/) Inspired by Pokemon, trading games, price prediction games, and a passion for Technical Analysis and trading currency markets. Enter the Crypto World and put your proclaimed crypto prophecy to the test. The Crypto Prophecies has all the skills of quick action wager games pitted against real-time strategic decision making as you outwit your opponent with attack and defense choices. Can you foresee the candles before the time runs out? The game combines both PVP and PVE play modes. Challenge a player for unlimited stakes or enter the Battle arena against the powerful NPC called The Oracle Each Crypto Prophet is a non-fungible token (NFT) with different attributes and strengths and can be entered into 1vs1 PVP battles where the player with the most points wins and grabs the prize pool. The ecosystem runs by a Kingdom fee, a tax charged on every game played in the Battle Arena, and on purchases of NFTs in the store. The Kingdom fee is ten percent (10%) of the NFT cost or total wager in any arena battle mode. The Kingdom fee was created to benefit the community and the token economy. You can learn more about the Kingdom fee in our whitepaper Battle The Oracle The Oracle is a PVE and play-to-earn game mode with over 20 levels to test your skills at: Predicting candles faster, and; Real-time magic casting strategy Play 50x free games per day to earn MPOT tokens, our secondary yet essential in-game currency that can be traded for TCP tokens, used for summoning NFT items & Crypto Prophets, or used as magic booster. Win battles to unlock higher levels to earn higher MPOT wager winnings and mystery achievement rewards. Офіційний вебсайт: https://www.thecryptoprophecies.com/ Купити TCP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Crypto Prophecies (TCP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Crypto Prophecies (TCP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,70K $ 2,70K $ 2,70K Загальна пропозиція: $ 240,03M $ 240,03M $ 240,03M Циркуляційна пропозиція: $ 116,78M $ 116,78M $ 116,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,54K $ 5,54K $ 5,54K Історичний максимум: $ 0,544589 $ 0,544589 $ 0,544589 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Crypto Prophecies (TCP)

Токеноміка The Crypto Prophecies (TCP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Crypto Prophecies (TCP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TCP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TCP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TCP, досліджуйте ціну токена TCP в реальному часі!

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