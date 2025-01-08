Ціна The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)
Поточна ціна The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.37K USD. Ціна CORGIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Corgi of PolkaBridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.67 USD
- зміна ціни The Corgi of PolkaBridge протягом дня — -4.22%
- циркуляційна пропозиція – 30.66T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Corgi of PolkaBridge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Corgi of PolkaBridge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Corgi of PolkaBridge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Corgi of PolkaBridge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.22%
|30 днів
|$ 0
|-23.59%
|60 днів
|$ 0
|-16.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Corgi of PolkaBridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-4.22%
-5.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.
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