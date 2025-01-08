Сьогоднішня ціна The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Поточна ціна The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.37K USD. Ціна CORGIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Corgi of PolkaBridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.67 USD

- зміна ціни The Corgi of PolkaBridge протягом дня — -4.22%

- циркуляційна пропозиція – 30.66T USD

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