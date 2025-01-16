Ціна THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)
Поточна ціна THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSSCOQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE COQ FATHER BOSS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.12 USD
- зміна ціни THE COQ FATHER BOSS протягом дня — +4.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE COQ FATHER BOSS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE COQ FATHER BOSS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE COQ FATHER BOSS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE COQ FATHER BOSS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.71%
|30 днів
|$ 0
|-29.44%
|60 днів
|$ 0
|-44.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE COQ FATHER BOSS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+4.71%
-7.07%
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