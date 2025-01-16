Сьогоднішня ціна THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)

Поточна ціна THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSSCOQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THE COQ FATHER BOSS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.12 USD

- зміна ціни THE COQ FATHER BOSS протягом дня — +4.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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