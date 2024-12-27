Сьогоднішня ціна The Cocktailbar (COC)

Поточна ціна The Cocktailbar (COC) сьогодні становить 9.64 USD з ринковою капіталізацією $ 481.93K USD. Ціна COC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Cocktailbar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 655.43 USD

- зміна ціни The Cocktailbar протягом дня — +0.96%

- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD

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