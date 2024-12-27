Ціна The Cocktailbar (COC)
Поточна ціна The Cocktailbar (COC) сьогодні становить 9.64 USD з ринковою капіталізацією $ 481.93K USD. Ціна COC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Cocktailbar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 655.43 USD
- зміна ціни The Cocktailbar протягом дня — +0.96%
- циркуляційна пропозиція – 50.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Cocktailbar до USD становила $ +0.091787.
За останні 30 днів зміна ціни The Cocktailbar до USD становила $ -4.4755647280.
За останні 60 днів зміна ціни The Cocktailbar до USD становила $ -1.2454590800.
За останні 90 днів зміна ціни The Cocktailbar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.091787
|+0.96%
|30 днів
|$ -4.4755647280
|-46.42%
|60 днів
|$ -1.2454590800
|-12.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Cocktailbar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.96%
+3.59%
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|1 COC до AUD
A$15.424
|1 COC до GBP
￡7.6156
|1 COC до EUR
€9.158
|1 COC до USD
$9.64
|1 COC до MYR
RM43.0908
|1 COC до TRY
₺339.5208
|1 COC до JPY
¥1,520.71
|1 COC до RUB
₽989.9316
|1 COC до INR
₹823.9308
|1 COC до IDR
Rp155,483.8492
|1 COC до PHP
₱559.12
|1 COC до EGP
￡E.490.2904
|1 COC до BRL
R$59.6716
|1 COC до CAD
C$13.8816
|1 COC до BDT
৳1,152.2692
|1 COC до NGN
₦14,922.5272
|1 COC до UAH
₴404.4944
|1 COC до VES
Bs491.64
|1 COC до PKR
Rs2,683.6796
|1 COC до KZT
₸5,047.1184
|1 COC до THB
฿328.4348
|1 COC до TWD
NT$316.5776
|1 COC до CHF
Fr8.676
|1 COC до HKD
HK$74.8064
|1 COC до MAD
.د.م97.2676