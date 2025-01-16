Ціна The Citadel (CITADEL)
Поточна ціна The Citadel (CITADEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CITADEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Citadel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни The Citadel протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Citadel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Citadel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Citadel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Citadel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
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|90 днів
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Останній аналіз цін The Citadel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Citadel is an ERC20 token where all the tax money goes back to The Citadel's Citizens. Unlike other tokens, the Citadel has no developer tax, no team tax. All of the tax money goes back in forms of buybacks and a hedge-fund like a system where the tax money is also used for investing in other coins, where all the profit is given back to the tax wallet (The Iron bank).
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