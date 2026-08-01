Яка зараз ціна The cage is all I know?

Живуча ціна The cage is all I know (CAGE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином The cage is all I know позиціонується на ринку?

Наразі The cage is all I know займає #8928 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴831213.0559598990400000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу CAGE?

Обсяг токенів у обігу CAGE становить 981380379.299877 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін The cage is all I know за останню добу?

За останню добу The cage is all I know торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки The cage is all I know віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

The cage is all I know досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0854688301893460800000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують CAGE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для The cage is all I know?

Поточне зміщення ціни на 1.94% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.