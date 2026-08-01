Сьогоднішня ціна The Bull Cat

Поточна ціна The Bull Cat (BULLCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULLCAT до USD становить $ 0 за BULLCAT.

The Bull Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 021, з циркуляційною пропозицією у 999,88M BULLCAT. Протягом останніх 24 годин BULLCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00210016, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BULLCAT змінився на +2,13% за останню годину та на -31,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Bull Cat (BULLCAT)

Ринкова капіталізація $ 28,02K$ 28,02K $ 28,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,02K$ 28,02K $ 28,02K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 876 763,314592 999 876 763,314592 999 876 763,314592

Поточна ринкова капіталізація The Bull Cat — $ 28,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BULLCAT — 999,88M, зі загальною пропозицією 999876763.314592. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,02K.