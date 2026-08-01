Сьогоднішня ціна The Bubbleheads

Поточна ціна The Bubbleheads (BUBBLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUBBLE до USD становить $ 0 за BUBBLE.

The Bubbleheads наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16.610,12, з циркуляційною пропозицією у 999,78M BUBBLE. Протягом останніх 24 годин BUBBLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00389035, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUBBLE змінився на -%0,00 за останню годину та на +%0,97 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Bubbleheads (BUBBLE)

Ринкова капіталізація $ 16,61K$ 16,61K $ 16,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,61K$ 16,61K $ 16,61K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999.782.641,46479 999.782.641,46479 999.782.641,46479

Поточна ринкова капіталізація The Bubbleheads — $ 16,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUBBLE — 999,78M, зі загальною пропозицією 999782641.46479. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,61K.