Токеноміка The Breadverse (BREAD) Дізнайтеся ключову інформацію про The Breadverse (BREAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Breadverse (BREAD) $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Офіційний вебсайт: https://breadverse.fun Whitepaper: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper Купити BREAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Breadverse (BREAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Breadverse (BREAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,36K $ 32,36K $ 32,36K Загальна пропозиція: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M Циркуляційна пропозиція: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,36K $ 32,36K $ 32,36K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Breadverse (BREAD)

Токеноміка The Breadverse (BREAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Breadverse (BREAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BREAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BREAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BREAD, досліджуйте ціну токена BREAD в реальному часі!

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