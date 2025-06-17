Сьогоднішня ціна The Breadverse (BREAD)

Поточна ціна The Breadverse (BREAD) сьогодні становить 0,00004607 USD з ринковою капіталізацією $ 39,17K USD. Ціна BREAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Breadverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Breadverse протягом дня — +5,00%

- циркуляційна пропозиція – 849,94M USD

Отримуйте оновлення цін BREAD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BREAD.