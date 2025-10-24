Інформація щодо ціни The book of SOL (SCRIPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -21,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,57%

Актуальна ціна The book of SOL (SCRIPT) становить --. За останні 24 години SCRIPT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCRIPT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCRIPT змінився на -- за останню годину, -21,49% за 24 години та на -23,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The book of SOL (SCRIPT)

Ринкова капіталізація $ 71,97K$ 71,97K $ 71,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,97K$ 71,97K $ 71,97K Циркуляційне постачання 699,94M 699,94M 699,94M Загальна пропозиція 699 941 630,104524 699 941 630,104524 699 941 630,104524

Поточна ринкова капіталізація The book of SOL — $ 71,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCRIPT — 699,94M, зі загальною пропозицією 699941630.104524. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,97K.