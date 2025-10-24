Актуальна ціна The book of SOL сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCRIPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCRIPT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The book of SOL сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCRIPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCRIPT на MEXC вже зараз.

Докладніше про SCRIPT

Інформація про ціну SCRIPT

Офіційний вебсайт SCRIPT

Токеноміка SCRIPT

Прогноз ціни SCRIPT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип The book of SOL

Ціна The book of SOL (SCRIPT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SCRIPT до USD:

$0,00010282
$0,00010282$0,00010282
-21,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The book of SOL (SCRIPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The book of SOL (SCRIPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-21,49%

-23,57%

-23,57%

Актуальна ціна The book of SOL (SCRIPT) становить --. За останні 24 години SCRIPT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCRIPT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCRIPT змінився на -- за останню годину, -21,49% за 24 години та на -23,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The book of SOL (SCRIPT)

$ 71,97K
$ 71,97K$ 71,97K

--
----

$ 71,97K
$ 71,97K$ 71,97K

699,94M
699,94M 699,94M

699 941 630,104524
699 941 630,104524 699 941 630,104524

Поточна ринкова капіталізація The book of SOL — $ 71,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCRIPT — 699,94M, зі загальною пропозицією 699941630.104524. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,97K.

Історія ціни The book of SOL (SCRIPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The book of SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The book of SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The book of SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The book of SOL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-21,49%
30 днів$ 0-42,49%
60 днів$ 0-65,39%
90 днів$ 0--

Що таке The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The book of SOL (SCRIPT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни The book of SOL (USD)

Скільки коштуватиме The book of SOL (SCRIPT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The book of SOL (SCRIPT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The book of SOL.

Перегляньте прогноз ціни The book of SOL вже зараз!

SCRIPT до місцевих валют

Токеноміка The book of SOL (SCRIPT)

Розуміння токеноміки The book of SOL (SCRIPT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SCRIPT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The book of SOL (SCRIPT)

Скільки сьогодні коштує The book of SOL (SCRIPT)?
Актуальна ціна SCRIPT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SCRIPT до USD?
Поточна ціна SCRIPT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The book of SOL?
Ринкова капіталізація SCRIPT — $ 71,97K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SCRIPT?
Циркуляційна пропозиція SCRIPT — 699,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SCRIPT?
SCRIPT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SCRIPT?
Історична мінімальна ціна SCRIPT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SCRIPT?
Актуальний обсяг торгівлі SCRIPT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SCRIPT цього року?
SCRIPT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SCRIPT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The book of SOL (SCRIPT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 213,98
$111 213,98$111 213,98

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,06
$3 971,06$3 971,06

+2,43%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16924
$0,16924$0,16924

+10,42%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,03
$193,03$193,03

+1,05%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8795
$19,8795$19,8795

+28,92%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,06
$3 971,06$3 971,06

+2,43%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 213,98
$111 213,98$111 213,98

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,03
$193,03$193,03

+1,05%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4417
$2,4417$2,4417

+1,36%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,72
$1 133,72$1 133,72

+0,33%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6210
$0,6210$0,6210

+521,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000824
$0,00000824$0,00000824

+362,92%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,46
$51,46$51,46

+108,84%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01917
$0,01917$0,01917

+91,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5685
$0,5685$0,5685

+89,50%