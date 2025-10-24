Інформація щодо ціни The Bonk Prophecy (PROPHECY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00156111$ 0,00156111 $ 0,00156111 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,77%

Актуальна ціна The Bonk Prophecy (PROPHECY) становить --. За останні 24 години PROPHECY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PROPHECY становить $ 0,00156111, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PROPHECY змінився на -- за останню годину, -0,11% за 24 години та на -4,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Ринкова капіталізація $ 20,50K$ 20,50K $ 20,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,50K$ 20,50K $ 20,50K Циркуляційне постачання 954,26M 954,26M 954,26M Загальна пропозиція 954 260 347,307627 954 260 347,307627 954 260 347,307627

Поточна ринкова капіталізація The Bonk Prophecy — $ 20,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PROPHECY — 954,26M, зі загальною пропозицією 954260347.307627. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,50K.