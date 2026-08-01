Сьогоднішня ціна The BnB Fish

Поточна ціна The BnB Fish (YULI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YULI до USD становить $ 0 за YULI.

The BnB Fish наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 424,16, з циркуляційною пропозицією у 1,00B YULI. Протягом останніх 24 годин YULI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00175429, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YULI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The BnB Fish (YULI)

Ринкова капіталізація $ 18,42K$ 18,42K $ 18,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,42K$ 18,42K $ 18,42K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The BnB Fish — $ 18,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YULI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,42K.