Сьогоднішня ціна The Blue Whale

Поточна ціна The Blue Whale (BLUEWHALE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLUEWHALE до USD становить $ 0 за BLUEWHALE.

The Blue Whale наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 431,15, з циркуляційною пропозицією у 932,49M BLUEWHALE. Протягом останніх 24 годин BLUEWHALE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00247714, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLUEWHALE змінився на +0,41% за останню годину та на +2,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Blue Whale (BLUEWHALE)

Ринкова капіталізація $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Циркуляційне постачання 932,49M 932,49M 932,49M Загальна пропозиція 932 490 970,916532 932 490 970,916532 932 490 970,916532

Поточна ринкова капіталізація The Blue Whale — $ 14,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUEWHALE — 932,49M, зі загальною пропозицією 932490970.916532. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,43K.