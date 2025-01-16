Сьогоднішня ціна The Blu Arctic Water Comp (BARC)

Поточна ціна The Blu Arctic Water Comp (BARC) сьогодні становить 0.00336988 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BARC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Blu Arctic Water Comp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.59 USD

- зміна ціни The Blu Arctic Water Comp протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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