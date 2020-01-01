Токеноміка the black sheep (SHIGGA) Дізнайтеся ключову інформацію про the black sheep (SHIGGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація the black sheep (SHIGGA) Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Купити SHIGGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни the black sheep (SHIGGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена the black sheep (SHIGGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,31K $ 17,31K $ 17,31K Загальна пропозиція: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M Циркуляційна пропозиція: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,31K $ 17,31K $ 17,31K Історичний максимум: $ 0,00126273 $ 0,00126273 $ 0,00126273 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну the black sheep (SHIGGA)

Токеноміка the black sheep (SHIGGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки the black sheep (SHIGGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIGGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIGGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIGGA, досліджуйте ціну токена SHIGGA в реальному часі!

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