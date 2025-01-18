Ціна the black sheep (SHIGGA)
Поточна ціна the black sheep (SHIGGA) сьогодні становить 0.00058002 USD з ринковою капіталізацією $ 580.00K USD. Ціна SHIGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності the black sheep:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.38K USD
- зміна ціни the black sheep протягом дня — -6.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
Отримуйте оновлення цін SHIGGA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHIGGA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни the black sheep до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни the black sheep до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни the black sheep до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни the black sheep до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін the black sheep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.57%
-6.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHIGGA до AUD
A$0.0009338322
|1 SHIGGA до GBP
￡0.0004756164
|1 SHIGGA до EUR
€0.0005626194
|1 SHIGGA до USD
$0.00058002
|1 SHIGGA до MYR
RM0.00261009
|1 SHIGGA до TRY
₺0.0205501086
|1 SHIGGA до JPY
¥0.0906397254
|1 SHIGGA до RUB
₽0.0594462498
|1 SHIGGA до INR
₹0.0502181316
|1 SHIGGA до IDR
Rp9.5085230688
|1 SHIGGA до PHP
₱0.033960171
|1 SHIGGA до EGP
￡E.0.029233008
|1 SHIGGA до BRL
R$0.003538122
|1 SHIGGA до CAD
C$0.0008352288
|1 SHIGGA до BDT
৳0.07047243
|1 SHIGGA до NGN
₦0.9034565526
|1 SHIGGA до UAH
₴0.0244246422
|1 SHIGGA до VES
Bs0.03132108
|1 SHIGGA до PKR
Rs0.1616979756
|1 SHIGGA до KZT
₸0.3078630156
|1 SHIGGA до THB
฿0.0199468878
|1 SHIGGA до TWD
NT$0.0190768578
|1 SHIGGA до CHF
Fr0.0005278182
|1 SHIGGA до HKD
HK$0.0045125556
|1 SHIGGA до MAD
.د.م0.0058234008