Сьогоднішня ціна the black sheep (SHIGGA)

Поточна ціна the black sheep (SHIGGA) сьогодні становить 0.00058002 USD з ринковою капіталізацією $ 580.00K USD. Ціна SHIGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності the black sheep:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.38K USD

- зміна ціни the black sheep протягом дня — -6.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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