Сьогоднішня ціна The Black Queen

Поточна ціна The Black Queen (ANSEMWIFE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANSEMWIFE до USD становить $ 0 за ANSEMWIFE.

The Black Queen наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36.077, з циркуляційною пропозицією у 974,15M ANSEMWIFE. Протягом останніх 24 годин ANSEMWIFE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANSEMWIFE змінився на +27,12% за останню годину та на -6,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Black Queen (ANSEMWIFE)

Ринкова капіталізація $ 36,08K$ 36,08K $ 36,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,08K$ 36,08K $ 36,08K Циркуляційне постачання 974,15M 974,15M 974,15M Загальна пропозиція 974.146.561,213599 974.146.561,213599 974.146.561,213599

Поточна ринкова капіталізація The Black Queen — $ 36,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANSEMWIFE — 974,15M, зі загальною пропозицією 974146561.213599. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,08K.