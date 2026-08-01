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Поточна ціна The Black Bear сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BLACKBEAR становить 903 271 USD. Відстежуйте оновлення цін BLACKBEAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Black Bear сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BLACKBEAR становить 903 271 USD. Відстежуйте оновлення цін BLACKBEAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BLACKBEAR

Інформація про ціну BLACKBEAR

Що таке BLACKBEAR

Офіційний вебсайт BLACKBEAR

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Ціна The Black Bear (BLACKBEAR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BLACKBEAR до USD:

$0,000906
$0,000906$0,000906
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Black Bear (BLACKBEAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:33:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Black Bear

Поточна ціна The Black Bear (BLACKBEAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLACKBEAR до USD становить $ 0 за BLACKBEAR.

The Black Bear наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 903 271, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M BLACKBEAR. Протягом останніх 24 годин BLACKBEAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00102655 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00208504, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLACKBEAR змінився на -1,40% за останню годину та на -24,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,20K.

Ринкова інформація щодо The Black Bear (BLACKBEAR)

$ 903,27K
$ 903,27K$ 903,27K

$ 10,20K
$ 10,20K$ 10,20K

$ 903,27K
$ 903,27K$ 903,27K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 995 324,952856
999 995 324,952856 999 995 324,952856

Поточна ринкова капіталізація The Black Bear — $ 903,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,20K. Циркуляційна пропозиція BLACKBEAR — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995324.952856. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 903,27K.

Історія ціни The Black Bear у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00102655
$ 0,00102655$ 0,00102655
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00102655
$ 0,00102655$ 0,00102655

$ 0,00208504
$ 0,00208504$ 0,00208504

$ 0
$ 0$ 0

-1,40%

+1,70%

-24,10%

-24,10%

Історія ціни The Black Bear (BLACKBEAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Black Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Black Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Black Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Black Bear до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,70%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Black Bear

Прогноз ціни The Black Bear (BLACKBEAR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BLACKBEAR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Black Bear (BLACKBEAR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Black Bear потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Black Bear у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BLACKBEAR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Black Bear.

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Ресурс The Black Bear (BLACKBEAR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про The Black Bear

Яка зараз ціна The Black Bear?

The Black Bear торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить 1.70%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH The Black Bear становить ₴0.0918999395079206400000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка BLACKBEAR сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴39812449.76559633600000, що розміщує актив на #2956 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі The Black Bear?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до BLACKBEAR.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 999995324.952856 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить The Black Bear?

The Black Bear належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію BLACKBEAR?

Робота в мережі -- дозволяє BLACKBEAR використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про The Black Bear

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:33:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Black Bear (BLACKBEAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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