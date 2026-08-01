Сьогоднішня ціна The Black Bear

Поточна ціна The Black Bear (BLACKBEAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLACKBEAR до USD становить $ 0 за BLACKBEAR.

The Black Bear наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 903 271, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M BLACKBEAR. Протягом останніх 24 годин BLACKBEAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00102655 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00208504, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLACKBEAR змінився на -1,40% за останню годину та на -24,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,20K.

Ринкова інформація щодо The Black Bear (BLACKBEAR)

Ринкова капіталізація $ 903,27K$ 903,27K $ 903,27K Обсяг (за 24 год) $ 10,20K$ 10,20K $ 10,20K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 903,27K$ 903,27K $ 903,27K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 995 324,952856 999 995 324,952856 999 995 324,952856

Поточна ринкова капіталізація The Black Bear — $ 903,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,20K. Циркуляційна пропозиція BLACKBEAR — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995324.952856. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 903,27K.