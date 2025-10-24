Актуальна ціна The Bitcoin Mascot сьогодні становить 0,00425103 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITTY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Bitcoin Mascot сьогодні становить 0,00425103 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITTY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITTY на MEXC вже зараз.

Ціна The Bitcoin Mascot (BITTY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BITTY до USD:

$0,00425066
$0,00425066
+2,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни The Bitcoin Mascot (BITTY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00390346
$ 0,00390346
Мін. за 24 год
$ 0,00435828
$ 0,00435828
Макс. за 24 год

$ 0,00390346
$ 0,00390346

$ 0,00435828
$ 0,00435828

$ 0,0200771
$ 0,0200771

$ 0
$ 0

-0,12%

+2,03%

-39,07%

-39,07%

Актуальна ціна The Bitcoin Mascot (BITTY) становить $0,00425103. За останні 24 години BITTY торгувався між мінімумом у $ 0,00390346 і максимумом у $ 0,00435828, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITTY становить $ 0,0200771, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITTY змінився на -0,12% за останню годину, +2,03% за 24 години та на -39,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 4,26M
$ 4,26M

--
--

$ 4,26M
$ 4,26M

999,35M
999,35M

999 346 722,561474
999 346 722,561474

Поточна ринкова капіталізація The Bitcoin Mascot — $ 4,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITTY — 999,35M, зі загальною пропозицією 999346722.561474. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,26M.

Історія ціни The Bitcoin Mascot (BITTY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Bitcoin Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Bitcoin Mascot до USD становила $ -0,0013997345.
За останні 60 днів зміна ціни The Bitcoin Mascot до USD становила $ -0,0029333331.
За останні 90 днів зміна ціни The Bitcoin Mascot до USD становила $ +0,0042098420712237582.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,03%
30 днів$ -0,0013997345-32,92%
60 днів$ -0,0029333331-69,00%
90 днів$ +0,0042098420712237582+10 221,06%

Що таке The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни The Bitcoin Mascot (USD)

Скільки коштуватиме The Bitcoin Mascot (BITTY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Bitcoin Mascot (BITTY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Bitcoin Mascot.

Перегляньте прогноз ціни The Bitcoin Mascot вже зараз!

BITTY до місцевих валют

Токеноміка The Bitcoin Mascot (BITTY)

Розуміння токеноміки The Bitcoin Mascot (BITTY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BITTY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Bitcoin Mascot (BITTY)

Скільки сьогодні коштує The Bitcoin Mascot (BITTY)?
Актуальна ціна BITTY у USD становить 0,00425103 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BITTY до USD?
Поточна ціна BITTY до USD — $ 0,00425103. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Bitcoin Mascot?
Ринкова капіталізація BITTY — $ 4,26M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BITTY?
Циркуляційна пропозиція BITTY — 999,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BITTY?
BITTY досяг історичної максимальної ціни у 0,0200771 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BITTY?
Історична мінімальна ціна BITTY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BITTY?
Актуальний обсяг торгівлі BITTY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BITTY цього року?
BITTY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BITTY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Bitcoin Mascot (BITTY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 199,89

$3 970,52

$0,16891

$192,99

$19,8334

$3 970,52

$111 199,89

$192,99

$2,4415

$1 133,53

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6210

$0,00000824

$51,61

$0,01917

$0,5681

