Інформація щодо ціни The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00390346 $ 0,00390346 $ 0,00390346 Мін. за 24 год $ 0,00435828 $ 0,00435828 $ 0,00435828 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00390346$ 0,00390346 $ 0,00390346 Макс. за 24 год $ 0,00435828$ 0,00435828 $ 0,00435828 Рекордний максимум $ 0,0200771$ 0,0200771 $ 0,0200771 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +2,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -39,07%

Актуальна ціна The Bitcoin Mascot (BITTY) становить $0,00425103. За останні 24 години BITTY торгувався між мінімумом у $ 0,00390346 і максимумом у $ 0,00435828, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITTY становить $ 0,0200771, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITTY змінився на -0,12% за останню годину, +2,03% за 24 години та на -39,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Bitcoin Mascot (BITTY)

Ринкова капіталізація $ 4,26M$ 4,26M $ 4,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,26M$ 4,26M $ 4,26M Циркуляційне постачання 999,35M 999,35M 999,35M Загальна пропозиція 999 346 722,561474 999 346 722,561474 999 346 722,561474

Поточна ринкова капіталізація The Bitcoin Mascot — $ 4,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITTY — 999,35M, зі загальною пропозицією 999346722.561474. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,26M.