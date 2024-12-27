Ціна The Bitcoin Killa (KILLA)
Поточна ціна The Bitcoin Killa (KILLA) сьогодні становить 12.86 USD з ринковою капіталізацією $ 270.05K USD. Ціна KILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Bitcoin Killa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни The Bitcoin Killa протягом дня — -4.06%
- циркуляційна пропозиція – 21.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Bitcoin Killa до USD становила $ -0.54454920332906.
За останні 30 днів зміна ціни The Bitcoin Killa до USD становила $ -2.0185351780.
За останні 60 днів зміна ціни The Bitcoin Killa до USD становила $ +19.5385747980.
За останні 90 днів зміна ціни The Bitcoin Killa до USD становила $ +8.268696617561454.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.54454920332906
|-4.06%
|30 днів
|$ -2.0185351780
|-15.69%
|60 днів
|$ +19.5385747980
|+151.93%
|90 днів
|$ +8.268696617561454
|+180.09%
Останній аналіз цін The Bitcoin Killa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-4.06%
-12.50%
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