Що таке The Bitcoin Killa ( KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Bitcoin Killa (KILLA) Офіційний вебсайт