Ціна The Bitcoin Bull (TBB)
Поточна ціна The Bitcoin Bull (TBB) сьогодні становить $ 0.01317969, зі зміною 11.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBB до USD становить $ 0.01317969 за TBB.
The Bitcoin Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,190,381, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M TBB. Протягом останніх 24 годин TBB торгувався між $ 0.01184335 (мінімум) та $ 0.01616988 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04763176, тоді як історичний мінімум — $ 0.00470707.
У короткостроковій динаміці TBB змінився на -1.88% за останню годину та на +33.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 234.38K.
Поточна ринкова капіталізація The Bitcoin Bull — $ 13.19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 234.38K. Циркуляційна пропозиція TBB — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999998836.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.19M.
-1.88%
-11.42%
+33.35%
+33.35%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Bitcoin Bull до USD становила $ -0.001700834500449118.
За останні 30 днів зміна ціни The Bitcoin Bull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Bitcoin Bull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Bitcoin Bull до USD становила $ +0.000000313724186644.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001700834500449118
|-11.42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ +0.000000313724186644
|+0.00%
У 2040 році ціна The Bitcoin Bull потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна торгівлі The Bitcoin Bull?
The Bitcoin Bull (TBB) наразі коштує ₴0.5807957415477692976000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні -11.42% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.
Які фактори впливають на зміну ціни The Bitcoin Bull сьогодні?
Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.
Наскільки активний інтерес до торгівлі TBB?
Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.
Яке місце займає The Bitcoin Bull у глобальному крипторинку?
Наразі він посідає #1018 місце за ринковою капіталізацією ₴581266866.98948205424000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.
Що говорить нам обсяг обігу щодо TBB?
З обігом 999998836.0 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.
Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою The Bitcoin Bull?
Діапазон цін від ₴0.5219066036955173840000 до ₴0.7125658832141305152000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.
Як The Bitcoin Bull поступається у порівнянні зі схожими активами?
У порівнянні з іншими токенами Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, TBB продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
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