Сьогоднішня ціна The Bitcoin Bull

Поточна ціна The Bitcoin Bull (TBB) сьогодні становить $ 0.01317969, зі зміною 11.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBB до USD становить $ 0.01317969 за TBB.

The Bitcoin Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,190,381, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M TBB. Протягом останніх 24 годин TBB торгувався між $ 0.01184335 (мінімум) та $ 0.01616988 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04763176, тоді як історичний мінімум — $ 0.00470707.

У короткостроковій динаміці TBB змінився на -1.88% за останню годину та на +33.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 234.38K.

Ринкова інформація щодо The Bitcoin Bull (TBB)

Ринкова капіталізація $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M Обсяг (за 24 год) $ 234.38K$ 234.38K $ 234.38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,998,836.0 999,998,836.0 999,998,836.0

Поточна ринкова капіталізація The Bitcoin Bull — $ 13.19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 234.38K. Циркуляційна пропозиція TBB — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999998836.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.19M.