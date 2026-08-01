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Поточна ціна The Big Trout сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BIGTROUT становить 16 071,14 USD. Відстежуйте оновлення цін BIGTROUT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Big Trout сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BIGTROUT становить 16 071,14 USD. Відстежуйте оновлення цін BIGTROUT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BIGTROUT

Інформація про ціну BIGTROUT

Що таке BIGTROUT

Офіційний вебсайт BIGTROUT

Токеноміка BIGTROUT

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Ціна The Big Trout (BIGTROUT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BIGTROUT до USD:

$0,00001699
$0,00001699$0,00001699
-4,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Big Trout (BIGTROUT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:32:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Big Trout

Поточна ціна The Big Trout (BIGTROUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIGTROUT до USD становить $ 0 за BIGTROUT.

The Big Trout наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 071,14, з циркуляційною пропозицією у 945,94M BIGTROUT. Протягом останніх 24 годин BIGTROUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 51,71, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BIGTROUT змінився на +0,81% за останню годину та на -2,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Big Trout (BIGTROUT)

$ 16,07K
$ 16,07K$ 16,07K

--
----

$ 16,84K
$ 16,84K$ 16,84K

945,94M
945,94M 945,94M

990 942 541,912656
990 942 541,912656 990 942 541,912656

Поточна ринкова капіталізація The Big Trout — $ 16,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIGTROUT — 945,94M, зі загальною пропозицією 990942541.912656. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,84K.

Історія ціни The Big Trout у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 51,71
$ 51,71$ 51,71

$ 0
$ 0$ 0

+0,81%

-4,84%

-2,22%

-2,22%

Історія ціни The Big Trout (BIGTROUT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Big Trout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Big Trout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Big Trout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Big Trout до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,84%
30 днів$ 0-33,82%
60 днів$ 0-86,29%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Big Trout

Прогноз ціни The Big Trout (BIGTROUT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BIGTROUT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Big Trout (BIGTROUT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Big Trout потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Big Trout у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BIGTROUT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Big Trout.

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Ресурс The Big Trout (BIGTROUT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про The Big Trout

Яка зараз ціна The Big Trout?

The Big Trout коштує ₴, сьогодні змінивши на -4.84%.

Наскільки швидко росте спільнота BIGTROUT?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну The Big Trout?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі BIGTROUT сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як BIGTROUT порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴2279.1629282673600000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 945942541.912656 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про The Big Trout

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:32:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Big Trout (BIGTROUT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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