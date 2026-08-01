Сьогоднішня ціна The Big Trout

Поточна ціна The Big Trout (BIGTROUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIGTROUT до USD становить $ 0 за BIGTROUT.

The Big Trout наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 071,14, з циркуляційною пропозицією у 945,94M BIGTROUT. Протягом останніх 24 годин BIGTROUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 51,71, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BIGTROUT змінився на +0,81% за останню годину та на -2,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Big Trout (BIGTROUT)

Ринкова капіталізація $ 16,07K$ 16,07K $ 16,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,84K$ 16,84K $ 16,84K Циркуляційне постачання 945,94M 945,94M 945,94M Загальна пропозиція 990 942 541,912656 990 942 541,912656 990 942 541,912656

Поточна ринкова капіталізація The Big Trout — $ 16,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIGTROUT — 945,94M, зі загальною пропозицією 990942541.912656. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,84K.